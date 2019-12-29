«Рейнджерс» Джеррарда обыграл «Селтик» в «дерби старой фирмы»

В матче 21-го тура шотландской Премьер-лиги «Селтик» принимал «Рейнджерс», который возглавляет бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард. «Дерби старой фирмы» состоялось в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий «Рейнджерс» Райан Кент, отправивший мяч в ворота соперника на 36-й минуте. До перерыва счёт сравнял форвард «Селтика» Одсонн Эдуард. На 56-й минуте гостей вывел вперёд защитник Никола Катич.
«Рейнджерс» прервал победную серию «Селтика» в чемпионате Шотландии, которая состояла из 11 матчей. Команда Джеррарда не проигрывает в Премьер-лиге уже в течение 15 встреч.
«Селтик», набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу шотландского первенства, «Рейнджерс» (50) занимает второе место.
- 29 декабря 2019
-
17:28
-
17:26
-
17:19
-
16:59
-
16:46
-
16:31
-
16:30
-
16:09
-
16:06
-
15:58
-
15:48
-
15:43
-
15:41
-
15:26
-
15:12
-
15:05
-
14:54
-
14:48
-
14:28
-
14:25
-
14:00
-
13:49
-
13:38
-
13:07
-
12:52
-
12:33
-
12:26
-
12:11
-
11:56
-
11:36
-
11:23
-
11:05
-
11:03
-
10:39
-
10:37