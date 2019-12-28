Джеррард: «Ливерпуль» — «МЮ» — необязательно дерби. Сейчас «Юнайтед» уже не на вершине

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мнением по поводу сравнения глазговианского дерби с «Селтиком» и противостояния «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

«Я полагаю, что у этих матчей много общего, но «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — это необязательно дерби. Мне кажется, что матчи между «Ливерпулем» и «Эвертоном» больше похожи на дерби «Рейнджерс» — «Селтик» по уровню горечи, ненависти и хвастовства между болельщиками. «Манчестер Юнайтед» уже не на вершине таблицы, в этом разница», — приводит слова Джеррард Liverpool Echo.

«Рейнджерс», набрав в 18 матчах 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице шотландского национального чемпионата. «Селтик» (52 очка в 19 матчах) — на 1-м месте.