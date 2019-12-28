Джеррард: «Ливерпуль» — «МЮ» — необязательно дерби. Сейчас «Юнайтед» уже не на вершине
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мнением по поводу сравнения глазговианского дерби с «Селтиком» и противостояния «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».
«Я полагаю, что у этих матчей много общего, но «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — это необязательно дерби. Мне кажется, что матчи между «Ливерпулем» и «Эвертоном» больше похожи на дерби «Рейнджерс» — «Селтик» по уровню горечи, ненависти и хвастовства между болельщиками. «Манчестер Юнайтед» уже не на вершине таблицы, в этом разница», — приводит слова Джеррард Liverpool Echo.
«Рейнджерс», набрав в 18 матчах 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице шотландского национального чемпионата. «Селтик» (52 очка в 19 матчах) — на 1-м месте.
Джеррард: тренировать «Ливерпуль» – моя главная цель и мечта
- 28 декабря 2019
-
23:18
-
23:05
-
23:04
-
22:55
-
22:55
-
22:42
-
22:32
-
22:25
-
22:24
-
22:16
-
21:59
-
21:54
-
21:53
-
21:52
-
21:50
-
21:23
-
21:21
-
21:15
-
21:04
-
20:58
-
20:57
-
20:49
-
20:40
-
20:34
-
20:31
-
20:24
-
20:12
-
20:07
-
19:53
-
19:53
-
19:08
-
19:06
-
18:58
-
18:48
-
18:44
Партнерский контент