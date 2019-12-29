«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: составы команд на матч 20-го тура АПЛ

Тренерские штабы «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» определились с составами на матч 20-го тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль»: Бекер, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Лаллана, Мане, Фирмино, Салах.

Запасные: Адриан, Уильямс, Эллиот, Джонс, Кейта, Милнер, Ориги.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Винагре, Хонни, Килман, Коди, Моутинью, Невеш, Дендонкер, Жота, Нету.

Запасные: Радди, Доэрти, Отасови, Сес, Кутроне, Хименес, Траоре.

Встреча состоится сегодня, 29 декабря, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

«Ливерпуль», набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Вулверхэмптон» (30) занимает седьмое место.