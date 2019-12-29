Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: составы команд на матч 20-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: составы команд на матч 20-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Тренерские штабы «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» определились с составами на матч 20-го тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль»: Бекер, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Лаллана, Мане, Фирмино, Салах.

Запасные: Адриан, Уильямс, Эллиот, Джонс, Кейта, Милнер, Ориги.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Винагре, Хонни, Килман, Коди, Моутинью, Невеш, Дендонкер, Жота, Нету.

Запасные: Радди, Доэрти, Отасови, Сес, Кутроне, Хименес, Траоре.

Встреча состоится сегодня, 29 декабря, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

«Ливерпуль», набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Вулверхэмптон» (30) занимает седьмое место.

10 команд-открытий 2019 года в Европе
Огромный текст о командах, которые превзошли ожидания.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019