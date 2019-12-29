10 команд-открытий 2019 года в Европе

Любой личный рейтинг обречён на субъективность. Исправить это нельзя, можно только выработать единые критерии оценки. У меня было два с половиной критерия. С первыми двумя всё понятно: достижения и качество игры. Достижения важны, потому что это наиболее объективный способ оценить команду, а качество игры необходимо, чтобы команды, которые играли в хороший футбол, но не добились серьёзных достижений, тоже попали в рейтинг. Третий критерий – эмоции. Эмоции нужны, потому что иначе какой вообще смысл составлять рейтинг?



Поскольку речь именно об открытиях, здесь нет многих команд, которые играют на своём уровне. В том числе сильных или очень сильных: вроде «Лейпцига», «Севильи», «Лиона» или «Атлетико» и «Ювентуса». Только открытия – те команды, от которых по многим причинам можно было ждать меньшего. Уничтожайте мой список в комментариях или пишите, какую из перечисленных команд считаете главным открытием года.

10. «Зальцбург»

«Зальцбург» — второе по значимости звено в сложной иерархии империи «Ред Булл». И заодно – команда, которая пережила короткую, но жестокую войну с собственными болельщиками. «Ред Булл Зальцбург» — это бывшая «Аустрия», которая вместе с названием полностью сменила философию и идентичность (естественно, это многим не понравилось). А ещё – команда, которая уже оказывает влияние на европейский футбол (тренера Марко Розе позвали в «Боруссию» М, и он сейчас выводит клуб на новый уровень).

Ещё недавно всё это можно было не знать: какая-то малоизвестная команда из малоизвестного чемпионата. Но после шумного дебюта в Лиге чемпионов команда быстро привлекла внимание. В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Зальцбург» забил шесть голов «Генку», во втором – три «Ливерпулю», в третьем – три «Наполи». Абсурдно высокая результативность сочеталась с абсурдной смелостью. В гостевом матче с «Ливерпулем» команда Джесси Марша сделала 50 попыток отбора, а всего оборонительных действий (плюс перехваты, блоки и фолы) набралось 87 за 90 минут. «Ливерпулю» пришлось попотеть, команда даже не превзошла соперника по ударам.

«Ред Булл» окрыля-я-яет. Эта Лига чемпионов перебрала с энергетиками И это кайф!

Тот матч стал визитной карточкой «Зальцбурга», а с другой стороны, нехватка гибкости и отказ хоть немного поменять смелый стиль в итоге плохо сказались на результатах. «Зальцбург» сумел отобрать у кризисного «Наполи» всего одно очко и не вышел в плей-офф. Зато привлёк внимание суперклубов.



Минамино уже куплен «Ливерпулем», а Холанд ведёт переговоры с «МЮ» и «Ювентусом». Тоже показатель того, насколько «Зальцбург» всех впечатлил.

9. «Славия»

Кому-то покажется странным включать в список сенсацию команду, которая заняла в группе четвёртое место. Но есть нюанс. Просто посмотрите на реакцию делегата «Славии» Томаша Сыроватки на жеребьёвку. Когда он увидел, что играть придётся с «Интером», «Боруссией» и «Барселоной», не смог сдержать смех.

Всё было слишком очевидно: три команды, которые будут до последнего рубиться за выход в плей-офф и бесперебойный поставщик очков. Получилось немного по-другому. «Славия» мощно вмешалась в расклады в первом же туре, увезя ничью из Милана. Ничью – это не в том смысле, что «Интер» 90 минут сидел на воротах Коларжа, а гости отбивались. «Славия» не отдала мяч, лучше прессинговала, не хуже била по воротам, а «Интер» спасся в добавленное время. В третьем туре «Славия» принимала «Барселону». Каталонцев вытащили Месси и тер Штеген, и нельзя сказать, что вклад Месси выше. «Славия» возила суперклуб весь матч. Это не преувеличение: доказательство – 24 удара по воротам тер Штегена. Тот после игры был возмущён и прошёлся по всем сразу: тренером и партнёрами по команде. «Нам есть, о чём поговорить. Не здесь, это разговор внутри команды, но он необходим. Можно обсуждать, ошибся ли Вальверде с тактикой, но разговор необходим и с теми, кто был на поле».

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

«Славия» ничего не добилась в группе. Только запомнилась. И очень вероятно, что следующей осенью мы снова увидим команду в еврокубках: в чемпионате Чехии после 20 туров набрала 54 очка и оторвалась от второго места на 16.

8. «Интер»

У проекта Антонио Конте две яркие особенности. С одной стороны, команда разочаровала в Лиге чемпионов. Для выхода из группы «Интеру» нужно было дома победить дубль «Барселоны». Выездные матчи – настоящая проблема для Эрнесто Вальверде, а в старте каталонцев хватало дублёров, но миланцы уступили. С другой стороны, в чемпионате «Интер» стартовал так, как болельщики даже не надеялись.

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Лучший старт в истории по итогам 10 туров и разделённое первое место с «Ювентусом» в конце декабря – Конте быстро навёл порядок в защите и дисциплину в раздевалке. На результатах не сказались даже травмы новичков Бареллы и Сенси, которые быстро стали лидерами полузащиты. Короткая «скамейка» может помешать бороться за скудетто до конца сезона, но во второй половине 2019 года «Интер» благодаря Конте громко заявил об амбициях.

Переход на систему с тремя центральными защитниками не прошёл безболезненно для всех. Например, Шкриньяр, топ-защитник и трансферная цель суперклубов, оказался слева в тройке с приходом Година, хотя привык играть правым в паре – и действует там намного хуже. Но большинство игроков выиграли. Выиграла и вся команда в целом: «Интер» стал системой, чего не хватало в прошлых сезонах. Результат зависит не от настроения одного-двух лидеров, вклад в победы приносят все: в первых 17 турах Серии А забили 13 игроков, среди которых даже 17-летний Эспозито. А главное – надежда на интригу в чемпионате Италии наконец-то не выглядит наивной.

Конте очень крутой. В ключевом матче выпустил на полчаса 17-летнего парня А тот заработал пенальти.

7. «Хетафе»

Любовь Испании к комбинационному футболу иногда приводит к невероятным исключениям. Таким, как «Хетафе». У «Хетафе» нет привлекательной игры, а ещё нет денег, нет интересной истории, нет топ-игроков и даже болельщиков довольно мало. Тем не менее команда, достигнув по итогам прошлого сезона великолепного результата (пятое место в чемпионате с 16 бюджетом), не посыпалась. Не слишком отстаёт от зоны Лиги чемпионов и вышла в плей-офф Лиги Европы. Как? Дело в тренере.



Пепе Бордалас был уволен из «Алавеса», когда вывел команду в высший дивизион: владелец посчитал, что «с таким стилем нельзя удержаться в Примере». Тогда тренер принял ещё более депрессивную команду, вывел её в элиту, а потом и в еврокубки – всё в том же ультраоборонительном стиле с продуманными вертикальными атаками. Его часто сравнивают с Диего Симеоне, но есть разница: «Атлетико» играет в пас с точностью 80%, а у «Хетафе» точность паса – 60%. Не просто худшая в Испании, а и вообще в топ-лигах. Даже не так: худшая команда России, «Сочи», контролирует мяч намного лучше.

Разница в том, что, в отличие от других маленьких команд, которые не умеют контролировать мяч, «Хетафе» не хочет и отдаёт сознательно. В рамках своего стиля команда максимально эффективна. 25% всех голов забивает после ударов головой (доля таких голов – первый результат в Примере с отрывом), 30% — после стандартов, исключая пенальти.



На случай, если вы уже чувствуете себя немножко фанатом «Хетафе» и хотите узнать об этой команде больше, есть две статьи. Они написаны с интервалом в полгода, что доказывает две вещи. Во-первых, команда не изменяет своему стилю. Во-вторых, продолжает добиваться результатов, превосходящих ожидания. Или, одним словом, оверперформить (извините).

Главная сенсация года Испании. Команда, которую чуть не продали фальшивому шейху Команда без денег и болельщиков идёт в зоне Лиги чемпионов.

Против «Краснодара» сыграет лучший запасной в Европе: забил с замен уже 5 голов Правда, «Краснодару» он забил дважды, даже выйдя с первых минут.

6. «Тоттенхэм»

Это не только открытие года, но и противоречие года. Увольнение Маурисио Почеттино вызвало эмоциональную реакцию в диапазоне от сочувствия до возмущения, но будет честно кое-что напомнить: в АПЛ «Тоттенхэм» начал проваливаться не с начала этого сезона, а с середины прошлого.

С 1 января до конца сезона в чемпионате было сыграно 18 туров – в них команда одержала восемь побед и восемь раз проиграла, набрав 26 очков. Или ещё более наглядно: в первом круге Почеттино набрал 45 очков, во втором – 27. Этот провал было легко не заметить, потому что в Лиге чемпионов несколько матчей тренер вытащил лично, как это иногда делает топ-игрок. Выдающимся управлением командой по ходу матчей Маурисио не только замаскировал проблемы, но и вытащил «Тоттенхэм» на историческую высоту.

Почеттино против VAR и за симуляции. Его прагматизм – это уже философия Всё о тренере «Тоттенхэма».

Одним только попаданием в финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» заслужил право попасть в открытия сезона. Но сейчас команда снова живёт. Назначение Жозе Моуринью пока оправдывает себя. Благодаря ему «Тоттенхэм» постоянно на слуху – чего раньше не было. Моуринью делает звездой болбоя, жалуется на «грустный автобус» после поражения от «МЮ» и говорит, что его игрокам не хватает любви. Это неплохо, но ещё важнее, что у Жозе есть и чисто футбольные достижения.

«Тоттенхэм» был слишком тихим. Моуринью всех расшевелит Но у его назначения есть серьёзные риски.

При нём Сон и Алли показывают лучший футбол, а «Тоттенхэм» неплохо набирает очки. Правда, игровые проблемы никуда не делись – зато у команды появилось одно заметное качество. В первый месяц после смены тренера лондонцы – лучшая команда в мире по игре в первые 10 секунд после того, как мяч перешёл от одной команды к другой. Великолепная игра в переходных фазах помогла одержать несколько побед. Все три гола «Вест Хэму» были забиты в течение 12 секунд после перехвата. Два из трёх голов «Борнмуту» были забиты после разрезающих пасов центрального защитника (!) Алдервейрелда, ускоряющих атаку. Матч с «Бёрнли» вообще уникальный: хозяева, являясь очевидным фаворитом матча против одной из самых закрытых команд АПЛ, забили в контратаке уже на четвёртой минуте.

В общем, «Тоттенхэм» сейчас как минимум интересная команда, за которой хочется следить.

5. «Челси»

Проект Фэнка Лэмпарда в «Челси» отличается от обычной работы тренера с топ-клубом. В условиях трансферного бана и травм он был вынужден доверять место в основе молодым игрокам без опыта на высоком уровне. Пара центральных защитников, которая чаще всего играла с начала сезона – Томори и Зума. С Абрахамом в атаке и Маунтом в полузащите это уже полноценная кадровая революция. Но главное – даже с таким составом Лэмпард не отказался от атакующего футбола.

Лэмпард сыграл смелее, чем Гвардиола. «Челси» даже больше владел мячом Но одно решение Гвардиолы в перерыве всё изменило, и «Сити» вернул контроль над игрой.

«Челси» высоко прессингует и агрессивно играет без мяча. 31 отбор и перехват за матч – второй показатель в АПЛ (выше у команды, о которой мы ещё поговорим). Такой стиль стал причиной одной громкой неудач (разгром в первом туре от «МЮ») и пары матчей, в которых соперники ловили добыли результат за счёт того, что наказывали «Челси» за слишком смелое расположение игроков (ничья с «Шеффилдом», поражение от «Ливерпуля»). Но в целом, стиль можно назвать подходящим. Причина, по которой Лэмпард сильно отстаёт от Гвардиолы – не ошибочно выбранный стиль, а плохая реализация в матчах с «Вест Хэмом» и «Борнмутом». В каждом игроки «Челси» имели как минимум по три явных голевых шанса, которые не реализовали. Ноль очков вместо шести – максимально возможное наказание за нестабильную реализацию, но с молодой командой такие перепади в принципе не исключены.

После половины сезона «Челси» решает задачу попадания в Лигу чемпионов, а также вышел из группы в текущем розыгрыше. Но в переходном сезона всё это не так важно, как прогресс молодых игроков. И в этом смысле всё просто отлично.



Абрахам, попав в клуб, владеющий мяч, стал бить по воротам чаще, чем когда-либо в карьере. Его прогресс неправильно оценивать только забитыми голами: он прибавляет во многих аспектах. Открывания, поиск пространства, умение правильно найти момент, чтобы потерять защитника – эти качества у него уже развиты на топ-уровне.

Фото: Ivan Yordanov/MI News/NurPhoto via Getty Images

Помимо Абрахама прогрессировали и другие игроки. Пулишича Лэмпард осторожно подвёл к основе после сжатой предсезонки, и тот прекрасно вписался на левом фланге атаки, постоянно взаимодействуя с Маунтом. Томори здорово играет на опережение и стал ведущим в паре, позволяя Зума больше заниматься подстраховкой и держать позицию в линии (это решение идёт на пользу и самому Зума).

В целом получается очень интересный проект, который пока ближе к тому, чтобы превосходить ожидания, чем разочаровывать.

4. «Аякс»

Достижение «Аякса» уникально и отличается от обычной схемы «аутсайдер обыгрывает фаворита». Такое случалось и раньше, но всегда при соблюдении одного ключевого условия: фаворит играет с позиции силы, аутсайдер – от обороны. «Аякс» это правило нарушил. Команда выбила в плей-офф «Реал» и «Ювентус», владея мячом на чужой половине поля, высоко прессингуя и превосходя соперников по качеству игры. Карта xG обоих матчей доказывает, что голландцы победили, не изменяя своему стилю.

Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images

С «Тоттенхэмом» было то же самое, до финала Лиги чемпионов не хватило всего 10 минут. Одновременно с полуфиналом ЛЧ команда добилась чемпионства дома, опередив «ПСВ» на три очка. После этого вы просто обязаны прочитать гигантский текст про тренера «Аякса», который так и называется: гигантский текст про тренера «Аякса».

Это гигантский текст об эволюции тренера «Аякса» тен Хага. Вы узнаете о нём всё Его команда выбила из Лиги чемпионов «Реал» и «Ювентус». И выиграла в Лондоне.

Глядя на результаты в новом сезоне, есть искушение сказать, что команда уже не та. Не выйти из группы с кризисной «Валенсией» и перестроечным «Челси» — для полуфиналиста это провал. Но надо сделать скидку на обновление состава. Нет, «Аякс» не раскупили полностью, но пару важнейших игроков клуб потерял. Из 10 футболистов, которые провели больше всего игрового времени в прошлом сезоне, трёх уже нет в команде (де Лигт, де Йонг, Шёне), а в лидеры выбились бывшие запасные и новички: Промес, Вельтман, Лисандро Мартинес, Дест. «Аякс» не отказался от своего стиля, но потерял часть эффективности.

Матчи с «Лиллем» (победы 2:0 дома и 3:0 гостях) были равными по созданным шансам, в гостях с «Челси» голландцам, учитывая все обстоятельства безумной игры, повезло, несмотря на нереализованный пенальти.

«Челси» и «Аякс» выдали потрясающий матч! В нём было всё, за что мы любим футбол Камбэк, два автогола, два пенальти, два удаления за минуту и VAR. Класс!

Домашнее поражение от «Валенсии» можно назвать нелогичным: «Аякс» пробил из штрафной девять раз, причём моменты Зиеша и ван не Бека были действительно очень опасными. Но и «Валенсия» заслужила эту победу: одна из лучших контратакующих команд Европы сыграла в качественный матч в своём стиле, создала пару голевых моментов и реализовала лучший из них. Тут самое время вспомнить, что гостевая победа голландцев в Испании было не то чтобы очень убедительной. В общем, «Аякс» всех потряс весной, но сейчас переживает нормальный кризис роста. Задача номер один на 2020 год – не шуметь в еврокубках, а сохранить тренера. Если это вообще возможно.

3. «Аталанта»

Стадион «Атлети Адзурри», построенный в 1928 году, не соответствует нормам УЕФА, поэтому на нём нельзя проводить матчи Лиги чемпионов, куда командам по итогам прошлого сезона пробилась впервые с своей истории. Поэтому «Аталанта» играет домашние матчи в Милане, на стадионе «Джузеппе Меацца». Кстати, состав «Аталанты» самый дешёвый среди всех участников плей-офф Лиги чемпионов. Почти на 100 млн евро дешевле предпоследнего места, если точнее. Тем удивительнее тот факт, что именно «Аталанта» будет единственной чёрно-синей командой, которую жители Милана увидят в плей-офф.



Достижение выглядит ещё уникальнее, если учесть стартовые условия. «Аталанту» не купили шейхи или хотя бы китайцы, у команды не изменились даже задачи – ещё в середине прошлого сезон тренер Джан Пьеро Гасперини говорил, что главное не вылететь. Хитрил, конечно, но с его составом действительно проще поверить в вылет, чем в плей-офф Лиги чемпионов. Даже игроки, которые вышли на новый уровень при Гасперини, и которых «Аталанта» продала, пока он работает в команде – это не готовые игроки для топ-клубов. Кессье, Гальярдини, Конти, Кальдара, Кристанте. Так себе звёзды, честно говоря. И снова: дело в тренере.

Гасперини летом 2016 года принял команду, которая боролась за выживание, и в следующие годы последовательно занял с ней четвёртое, седьмое и третье место. Это без усиления, напротив, с ежегодной продажей лучших игроков. В прошлом сезоне даже участие в Лиге Европы не помешало произвести сенсацию в чемпионате – хотя для маленьких команд с коротким составом лишний турнир обычно губителен.

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

Игровой стиль Гасперини максимально далёк от стереотипного представления о провинциальном итальянском тренере. «Аталанта» в любой ситуации и с любым соперником играет смело. Точнее: высоко прессингует и держит мяч. Это трудно назвать атакующей философией, просто Гасперини считает, что так удобнее защищаться. Так команда защищается даже с суперклубами.



Весной «Аталанте» дико не везло в гонке за ЛЧ: в одном из матчей не удалось забить после 47 ударов по воротам. В итоге возникла необходимость брать очки в каждом матче – в том числе на выезде с «Лацио» и «Ювентусом». «Аталанта» взяла четыре. И это точно не было везением. В Турине гости превзошли «Юве» как по общему количеству ударов, так и по ударам из пределов штрафной и по опасным моментам.

Команда нанесла 47 ударов (18 в створ) и не забила. Это может стоить ей ЛЧ Космически не повезло.

Попав в Лигу чемпионов, команда растерялась. После первого тура, жестокого разгрома от «Динамо», Гасперини признался, что просто не ожидал, что игра будет настолько быстрой и интенсивной. Но, даже испортив старт, «Аталанта» выкарабкалась в плей-офф. И параллельно не проваливается в чемпионате: идёт на пятом месте, претендует на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Просто невероятно.

«Аталанта» начала с трёх поражений, но вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Как? Команда, которая лучше всех в мире создаёт себе проблемы, а потом их преодолевает.

2. «Лестер»

Главное открытие АПЛ: «Лестер» не просто борется за попадание в Лигу чемпионов, но и подвинул «Ман Сити» со второго места. Даже если и временно – неважно, это случилось в декабре, а не в конце августа. Команда последовательно прибавляет: за достижениями нового сезона об этом можно забыть, но в концовке прошлого сезона, когда команду возглавил Брендан Роджерс, она сразу прибавила.

Роджерс давно среди лучших тренеров мира. Второе место в АПЛ абсолютно по делу День матча с «Сити» — лучшее время, чтобы признать очевидное.

«Лестер» играет так, как будто не догадывается о существовании «большой шестёрки» АПЛ и о том, что не является её частью. Единственный матч, в котором команда не боролась за инициативу, – гостевой с «Ман Сити». С остальными клубами из топ-6 «Лестер» играет от себя: захватывает контроль над центром поля и разыгрывает мяч низом. Лидеры по пасам под удар – плеймейкер Мэддисон и «бокс-ту-бокс» Тилеманс, хотя в топ-5 по билд-апу входят оба крайних защитника. Это соотношение, подходящее большому клубу, который играет в качественный футбол. По интенсивности высокого прессинга «Лестер» вообще на первом месте в АПЛ – хотя он используется скорее для обороны, чем для создания собственных моментов.

Важно понимать: нынешняя история «Лестера» — это не про сказку. Команда стабильно тратит на трансферы больше, чем зарабатывает, и наращивает рост зарплат. Это не Золушка: у Золушки нет 45 млн на центрального полузащитника и ещё 20 млн на запасного. Зато у этого «Лестера» есть что-то большее: последовательное развитие. Бизнес-план, конечно, скучнее сказки, но и надёжнее.



Роджерс принял команду после отставки Клода Пюэля – тренера, который тоже пытался ставить игру во владение с розыгрышем через центр и высоким прессингом. У него не получилось (в частности, наладить контакт с лидерами команды), но клуб не отступил от идеи и попробовал то же самое с другим тренером.

«Лестер» снова борется за чемпионство. Как тренер-неудачник возрождает команду Как Брендан Роджерс изменил «Лестер» и Джейми Варди.

Роджерс придумал, как соединить пасы вразрез линии защиты, характерные для контратакующей модели, которые удобны Варди, и игру во владение. Форвард практически не участвует в командной игре: высокие позиции Мэддисона и Тилеманса позволяют им находить Варди пасом на линии офсайда. Это смело, но в прессинге участвуют все, а некоторые игроки «Лестера» — просто монстры игры без мяча (Ндиди, конечно, но и Перейра тоже), так что наказать команду за смелость довольно трудно.

Результаты первой половины сезона можно назвать немного завышенными: «Лестер» входит в лучшие пять-шесть команд АПЛ по ключевым показателям (соотношение созданных/допущенных моментов, количество нанесённых/допущенных ударов), но в турнирной таблице, основанной на качестве игры (то есть по ожидаемым очкам), должен быть на пару строчек ниже. Разница есть, но она не критична, показывает не столько на незаслуженность текущих результатов, сколько на прочную базу.

1. «Ливерпуль»

Знаю, появление «Ливерпуля» в списке открытий выглядит странно. Как будто мы раньше не знали, на что они способны. Но я настаиваю: не знали. Потому что по сравнению с финалом Лиги чемпионов 2018 года, когда «Ливерпуль» уже был топ-клубом, Юргену Клоппу удалось добиться невероятного прогресса. Когда очень сильная команда за короткий срок становится ещё намного сильнее – получается монстр, которого группа лидеров АПЛ может рассмотреть только в бинокль. К Рождеству Клопп набрал в чемпионате столько же очков, сколько было у Пепа в рекордном сезоне-2017/2018.

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

По сравнению с тем «Ливерпулем» этот лучше в деталях. Длиннее «скамейка»: не травмированные Окслейд-Чемберлен и Лаллана позволяют ротировать состав и варьировать стиль, не отказываясь от базовых игровых принципов. Команда более гибко реагирует на неудобных соперников: оборона низким блоком больше не является неразрешимой проблемой. Игроки продолжают прогрессировать. За календарный год Александер-Арнольд сделал 21 голевой пас. Я не посягаю на святое, просто сравниваю: у Лео Месси за этот же отрезок 16. Это невероятно даже с учётом того, что крайние защитники у Клоппа выполняют функцию плеймейкеров.

Самая опасная связка в «Ливерпуле». Это не те, о ком вы подумали Не Фирмино и Мане. И даже не Алисон и ван Дейк.

Тут самое время напомнить, что «Ливерпуль» на этом космическом уровне находится не полгода, а целый год. Из 34 туров АПЛ, которые команда провела за календарный год, она выиграла 28. Другими словами, Клопп набирает в среднем 2,6 очка за игру уже целый год. «Сити» вырвался на одно очко во второй половине прошлого сезона, но с начала нового не выдержал такой темп. Собственно, его никто в Европе не выдержал: «Ливерпуль» в Англии набирает больше очков, чем «ПСЖ» во Франции.



Одним только качеством игры такое не объяснить: в дело вступает ещё и такая мало поддающаяся подсчёту штука, как характер. С начала сезона «Ливерпуль» сыграл достаточно «ничейных» матчей, в которых победил благодаря поздним голам. Голы, забитые после 85 минуты, принесли победы над «Кристал Пэлас», над «Астон Виллой» (к 87 минуте «Ливерпуль» проигрывал), над «Лестером» и ничью с «МЮ». Если бы матчи заканчивались на 85-й минуте, у Клоппа было бы на восемь очков меньше.



Команда, которая полтора года назад проиграла финал Лиги чемпионов, с тех пор стала стабильнее, вариативнее, сильнее в рамках своего стиля и ещё и систематически дожимает соперников в концовке. Пожалуй, насчёт главного открытия года сомнений нет.

Игроки-открытия 2019 года в Европе. Мы насчитали 25 Огромный текст, в который попали все.

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В материале использованы данные Opta и Understat.



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