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Лено обошёл де Хеа и вышел на 1-е место в АПЛ по голевым ошибкам с начала сезона-2018/19

Лено обошёл де Хеа и вышел на 1-е место в АПЛ по голевым ошибкам с начала сезона-2018/19
Футбол / Англия 0

Голкипер лондонского «Арсенала» Бернд Лено допустил голевую ошибку в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:2). На 83-й минуте 27-летний немец не попал по мячу, пытаясь прервать навес после розыгрыша стандартного положения, и позволил сопернику сравнять счёт.

Для Лено это голевая ошибка стала уже седьмой в АПЛ с начала сезона-2018/2019. Вратарь «канониров» вышел на первое место по этому показателю, обойдя голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа (6).

В нынешней кампании Бернд пропустил 30 мячей в 20 встречах чемпионата Англии. В его активе только 3 сухих матча.

«Арсенал», набрав 24 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. 1 января «канониры» на своём поле проведут встречу 21-го тура с «Манчестер Юнайтед», начало — в 23:00 мск.

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