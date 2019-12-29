Решающий гол после отбора мяча с помощью судьи — в обзоре матча «МС» — «Шеффилд»

«Манчестер Сити» дома обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:0 в заключительном матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
На 29-й минуте гости отправили мяч в ворота, но судья отменил гол, зафиксировав офсайд после консультаций с использованием системы VAR.
Первый гол на 52-й минуте забил нападающий хозяев Серхио Агуэро. Он получил пас от полузащитника Кевина Де Брёйне, к которому мяч отскочил от ноги судьи, случайно прервавшего передачу игрока «Шеффилд Юнайтед».
Окончательный счёт встречи на 82-й минуте установил сам Де Брёйне. После передачи нападающего Рияда Мареза он обыграл соперника у линии штрафной и низовым ударом поразил ворота.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Манчестер Сити», набрав 41 очко, занимает в турнирной таблице АПЛ 3-е место, а «Шеффилд Юнайтед» с 29 очками — 8-е.
- 29 декабря 2019
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