«Лестер» сделал запрос по Чалханоглу, но игрок хочет вернуться в чемпионат Германии

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может покинуть итальянский клуб в январское трансферное окно. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттер»-аккаунте.
Как сообщает источник, итальянский клуб готов продать турецкого футболиста, если поступит подходящее предложение. «Лестер» сделал запрос по хавбеку. Однако сам 25-летний футболист в случае ухода из «Милана» хотел бы вернуться в чемпионат Германии, где уже выступал раньше. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 18 млн.
Хакан Чалханоглу принял участие в 16 матчах чемпионата Италии за «Милан» в этом сезоне. Полузащитник сборной Турции отметился двумя голами и стал автором одной голевой передачи в лиге. «Милан» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата в текущем розыгрыше Серии А, набрав 21 очко в 17 турах.
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