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«Лестер» прервал трёхматчевую серию без побед в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»

«Лестер» прервал трёхматчевую серию без побед в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»
Футбол / Англия 0

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо, отправивший мяч в ворота соперника на 40-й минуте. Перед свистком на перерыв полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс сравнял счёт. В начале второго тайма отличился хавбек «лис» Демарай Грей.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

«Лестер» прервал трёхматчевую серию без побед в чемпионате Англии, которая состояла из двух поражений и одной ничьей. Для «Вест Хэма» этот проигрыш стал вторым кряду и четвёртым в последних пяти встречах.

«Лестер», набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм» (19) — 17-е.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
28 декабря 2019, суббота. 20:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 Ихеаначо – 40'   1:1 Форнальс – 45'   1:2 Грей – 56'
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