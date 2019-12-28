«Лестер» прервал трёхматчевую серию без побед в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо, отправивший мяч в ворота соперника на 40-й минуте. Перед свистком на перерыв полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс сравнял счёт. В начале второго тайма отличился хавбек «лис» Демарай Грей.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

«Лестер» прервал трёхматчевую серию без побед в чемпионате Англии, которая состояла из двух поражений и одной ничьей. Для «Вест Хэма» этот проигрыш стал вторым кряду и четвёртым в последних пяти встречах.

«Лестер», набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм» (19) — 17-е.