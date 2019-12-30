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Капитан «Ливерпуля» Хендерсон провёл больше всех матчей в АПЛ за это десятилетие

Капитан «Ливерпуля» Хендерсон провёл больше всех матчей в АПЛ за это десятилетие
Футбол / Англия 0

Капитан «Ливерпуля» полузащитник Джордан Хендерсон принял участие в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», который прошёл накануне, 29 декабря, в Ливерпуле и завершился победой красных со счётом 1:0.

Как сообщает Opta, встреча с «волками» стала для 29-летнего футболиста 308-й в чемпионате Англии. Таким образом, он стал лидером по этому показателю в этом десятилетии – ни один игрок не выходил на поле столько раз в данном турнире начиная с января 2010 года.

Хендерсон является воспитанником «Сандерленда», откуда перешёл в «Ливерпуль» в 2011 году. В 2015 году хавбек стал капитаном команды. В нынешнем сезоне Джордан принял участие в 18 матчах Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.

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