Артета надеется, что Джака останется в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета надеется, что полузащитник команды Гранит Джака останется в английском клубе.

«Надеюсь, что Джака не уйдёт из клуба. Он хорошо показал себя в матче с «Борнмутом». Он отдавался на поле и действительно выглядел уверенно. После матча он не очень хорошо себя чувствовал, у него была температура. Он провёл в кровати два дня, и именно поэтому не попал в состав на матч с «Челси». Причина в этом», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Ранее появилась информация, что агент швейцарского полузащитника сообщил о договорённости с «Гертой». Немецкий клуб предложил за игрока € 35 млн, но «Арсенал» намерен выручить до € 40 млн

Гранит Джака в этом сезоне принял участие в 14 матчах чемпионата Англии, в которых отдал одну результативную передачу.