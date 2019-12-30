Артета надеется, что Джака останется в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета надеется, что полузащитник команды Гранит Джака останется в английском клубе.
«Надеюсь, что Джака не уйдёт из клуба. Он хорошо показал себя в матче с «Борнмутом». Он отдавался на поле и действительно выглядел уверенно. После матча он не очень хорошо себя чувствовал, у него была температура. Он провёл в кровати два дня, и именно поэтому не попал в состав на матч с «Челси». Причина в этом», — приводит слова Артеты Sky Sports.
Ранее появилась информация, что агент швейцарского полузащитника сообщил о договорённости с «Гертой». Немецкий клуб предложил за игрока € 35 млн, но «Арсенал» намерен выручить до € 40 млн
Гранит Джака в этом сезоне принял участие в 14 матчах чемпионата Англии, в которых отдал одну результативную передачу.
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