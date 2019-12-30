«Ливерпуль» заинтересовался защитником «Витесса»

Английский защитник «Витесса» Макс Кларк может в скором времени вернуться на родину.



Как сообщает Mirror, 23-летним футболистом заинтересовался «Ливерпуль». Красных привлекла впечатляющая статистика игрока в нынешнем сезоне, и в настоящий момент они наблюдают за его развитием. За прогрессом Макса также следят скауты других клубов английской Премьер-лиги.



Кларк является воспитанником «Халл Сити», цвета которого защищал с 2014 по 2018 год, в этот период дважды уходя в аренду в «Кембридж Юнайтед». В 2018 году защитник перебрался в «Витесс».



В нынешнем сезоне Кларк принял участие в 17 матчах нидерландской Эредивизии, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 2 жёлтые карточки. Также в активе игрока 2 встречи в национальном Кубке.

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