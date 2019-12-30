Клопп — об отрыве «Ливерпуля» в АПЛ: кого волнуют очки в декабре?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги первой половины сезона для команды после матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», который прошёл накануне, 29 декабря, в Ливерпуле и завершился победой красных со счётом 1:0.



«Мы на полпути. Нам всё ещё нужно провести 19 матчей, и, вероятно, 18 из них будут такими же, как этот, по разным причинам. Теперь мы будем играть с командами, которые бьются за место в Премьер-лиге. Потом возобновится борьба за выход в Лигу чемпионов и еврокубковые места, так что соперники будут биться, и нам нужно быть готовыми к этому.



Отрыв «Ливерпуля»? Кого волнуют очки в декабре? Мы лишь создали фундамент, с которым будем работать в дальнейшем. Вот и всё», — приводит слова Клоппа Goal.com.



«Ливерпуль» в настоящее время лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя – «Лестер Сити» – на 13 очков и имея матч в запасе.



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