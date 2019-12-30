Форвард «Зенита» Малком перекрасился в блондина

Нападающий «Зенита» Малком сменил имидж в преддверии Нового года, перекрасившись в блондина.



«Живи сегодня так, будто это последний день в твоей жизни. Будь безгранично счастлив», — написал Малком и опубликовал фото в новом имидже.

Фото можно посмотреть на странице Малкома в «Инстаграме».



Малком перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» в летнее трансферное окно. Переход игрока обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн. Из-за повреждения Малком не играет с августа. Изначально врачи предполагали, что восстановление займёт шесть недель.

В настоящий момент форвард восстанавливается у себя дома под присмотром специалиста из «Зенита» и физиотерапевта из Бразилии, клуб принял такое решение ввиду климатических условий в России, которые не позволяют игроку постоянно тренироваться на натуральных полях.