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Определился сменщик Слуцкого в «Витессе». Это лучший игрок Эредивизии сезона-1989/1990

Определился сменщик Слуцкого в «Витессе». Это лучший игрок Эредивизии сезона-1989/1990
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший игрок сборной Нидерландов Эдвард Стюринг стал главным тренером «Витесса». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По итогам 18 туров чемпионата Нидерландов «Витесс» располагается на шестой строчке в турнирной таблице. От лидирующего «Аякса» команда отстаёт на 14 очков.

На протяжении 12 сезонов (1987-1998 гг.) Стюринг выступал именно за «Витесс», после чего завершил карьеру. С тех пор он суммарно более 10 лет проработал в ставшем для него родным клубе, трижды выступая в роли истолняющего обязанности главного тренера. Стоит отметить, что в сезоне-1989/1990 он стал лучшим игррком чемпионата Нидерландов.

Напомним, предыдущим главным тренером «Витесса» был россиянин Леонид Слуцкий, который подал в отставку в конце ноября. В середине декабря Слуцкий возглавил казанский «Рубин».

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