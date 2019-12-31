Нападающий «Челси» Абрахам желает получать € 140 тыс. в неделю по новому контракту

Лондонский «Челси» не может договориться с нападающим Тэмми Абрахамом о новом контракте из-за высоких запросов по заработной плате игрока, сообщает The Athletic.

Абрахам хочет получать на уровне вингера «аристократов» Каллума Хадсон-Одои — € 140 тыс. в неделю. Именно такое требование выдвинул агент игрока.

Хадсон-Одои подписал новый контракт с «Челси» в сентябре этого года. Лондонский клуб был вынужден выполнить требования игрока из-за интереса мюнхенской «Баварии» к игроку с истекающим контрактом.

Контракт Абрахэма с «Челси» рассчитан до июня 2022. В этом сезоне 22-летний англичанин, трансферная стоимость которого, по версии transfermakrt.de, составляет € 50 млн, принял участие в 19 играх за «Челси» во всех турнирах. На его счету 12 забитых мячей и 3 голевые передачи.