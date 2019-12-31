Нападающий «Челси» Абрахам желает получать € 140 тыс. в неделю по новому контракту

Лондонский «Челси» не может договориться с нападающим Тэмми Абрахамом о новом контракте из-за высоких запросов по заработной плате игрока, сообщает The Athletic.
Абрахам хочет получать на уровне вингера «аристократов» Каллума Хадсон-Одои — € 140 тыс. в неделю. Именно такое требование выдвинул агент игрока.
Хадсон-Одои подписал новый контракт с «Челси» в сентябре этого года. Лондонский клуб был вынужден выполнить требования игрока из-за интереса мюнхенской «Баварии» к игроку с истекающим контрактом.
Контракт Абрахэма с «Челси» рассчитан до июня 2022. В этом сезоне 22-летний англичанин, трансферная стоимость которого, по версии transfermakrt.de, составляет € 50 млн, принял участие в 19 играх за «Челси» во всех турнирах. На его счету 12 забитых мячей и 3 голевые передачи.
- 31 декабря 2019
-
02:53
-
01:54
-
00:59
-
00:49
-
00:43
-
00:27
-
00:17
- 30 декабря 2019
-
23:56
-
23:37
-
23:32
-
23:07
-
22:48
-
22:29
-
22:13
-
21:56
-
21:47
-
21:15
-
20:59
-
20:27
-
20:20
-
20:10
-
19:49
-
19:30
-
19:23
-
19:06
-
18:56
-
18:45
-
18:24
-
18:24
-
18:00
-
17:59
-
17:38
-
17:25
-
17:20
-
17:04