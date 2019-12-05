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Аспиликуэта: Абрахам может стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги

Аспиликуэта: Абрахам может стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги
Футбол / Англия 0

Защитник и капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мнением об игре нападающего команды Тэмми Абрахама.

«Тэмми становится лучше и лучше с каждым днём. В декабре у нас будет много матчей, и с его страстью и рвением у него есть все шансы выйти на первую строчку в таблице бомбардиров Премьер-лиги. Но он не только забивает голы, он также отдаёт передачи и борется за мяч на своей половине поля.

Матч против «Астон Виллы» был для Абрахама особенным, ведь именно с этой командой он вышел в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона. Я очень рад за него, потому что он показал силу характера. Он показал своё желание стать основным нападающим «Челси» ещё на предсезонных сборах. Он получил свой шанс и использует его по максимуму», — приводит слова Аспиликуэты Goal.

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