«Арсенал» попытается удержать Обамеянга в конце сезона

«Арсенал» попытается удержать свою главную звезду нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в конце сезона, который может покинуть клуб из-за амбиций команды. Об этом сообщает The Telegraph.

Как сообщает источник, форвард сборной Габона, который перешёл в «Арсенал» в 2018 году, хочет покинуть английский клуб, так как играть в Лиге чемпионов. «Арсенал» поставил задачу всеми силами удержать нападающего. Клуб дал Обамеянгу капитанскую повязку, но на долгосрочную перспективу это может не сработать. Руководство начинает искать возможные замены игроку, если тот будет решительно намерен покинуть клуб в конце сезона.

Однако, шансы «Арсенала» на Лигу чемпионов всё ещё остаются, так как клуб продолжает выступление в Лиге Европы. Лондонская команда сыграет с «Олимпиакосом» в 1/16 финала турнира.