«Бока Хуниорс» назначила нового наставника. Он приводил клуб к победе в Кубке Либертадорес

«Бока Хуниорс» на своём официальном сайте огласила имя нового главного тренера.



Наставником коллектива из Буэнос-Айреса стал Мигель Анхель Руссо, ранее уже возглавлявший клуб и завоёвывавший с ним Кубок Либертадорес в 2007 году.



Последним местом работы специалиста был перуанский клуб «Альянса Лима». Ранее он также возглавлял ряд аргентинских команд и работал в Чили, Испании, Мексике и Колумбии.



После 16 туров «Бока Хуниорс» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 29 очками в активе, на 1 очко отставая от лидера соревнований – «Архентинос Хуниорс».Первую тройку замыкает «Ланус», уступающий «Боке» по дополнительным показателям. Принципиальный соперник «Боки» в лице «Ривер Плейт» располагается на пятой строчке с 27 очками на счету.

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