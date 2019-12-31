Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бока Хуниорс» назначила нового наставника. Он приводил клуб к победе в Кубке Либертадорес

«Бока Хуниорс» назначила нового наставника. Он приводил клуб к победе в Кубке Либертадорес
Футбол / Южная Америка 0

«Бока Хуниорс» на своём официальном сайте огласила имя нового главного тренера.

Наставником коллектива из Буэнос-Айреса стал Мигель Анхель Руссо, ранее уже возглавлявший клуб и завоёвывавший с ним Кубок Либертадорес в 2007 году.

Последним местом работы специалиста был перуанский клуб «Альянса Лима». Ранее он также возглавлял ряд аргентинских команд и работал в Чили, Испании, Мексике и Колумбии.

После 16 туров «Бока Хуниорс» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 29 очками в активе, на 1 очко отставая от лидера соревнований – «Архентинос Хуниорс».Первую тройку замыкает «Ланус», уступающий «Боке» по дополнительным показателям. Принципиальный соперник «Боки» в лице «Ривер Плейт» располагается на пятой строчке с 27 очками на счету.

Форвард «Спартака» Понсе может перейти в «Боку Хуниорс»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019