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«Лион» может взять в аренду Мариано Диаса из «Реала»

«Лион» может взять в аренду Мариано Диаса из «Реала»
Футбол / Испания 0

«Лион» может вернуть нападающего «Реала» Мариано Диаса в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Progres.

Как сообщает источник, у 26-летнего футболиста нет будущего в клубе при Зинедине Зидане. Мадридский клуб готов отдать его в аренду до конца сезона бесплатно, но с требованием, что потенциальный покупатель будет платить всю зарплату футболиста, которая составляет около € 2 млн. Проблема может заключаться в том, что никто не знает, в какой форме будет находиться игрок, у которого не было регулярного игрового времени в течение нескольких месяцев.

В этом сезоне Мариано Диас не принял участия ни в одном матче в испанском чемпионате. В последний раз он выходил на поле в официальном матче в прошлом сезоне в мае.

Источник: Бензема согласовал контракт с «Реалом» до 2022 года
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