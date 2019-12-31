Источник: Бензема согласовал контракт с «Реалом» до 2022 года

Нападающий Карим Бензема продлит контракт с мадридским «Реалом» до 2022 года. Об этом сообщает Marca.
Как сообщает источник, французский нападающий подпишет контракт летом, после чего о сделке станет объявлено официально. Игрок не стал на продлевать соглашение на более долгий срок, потому что не уверен, что сможет отдаваться команде с максимальной производительностью, так как по его истечению форварду будет 34 года. Ранее стало известно, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан также одобрил продление контракта с Бензема.
Карим Бензема принял участие в 17 матчах за «Реал» в чемпионате Испании в этом сезоне. 32-летний нападающий стал автором 12 мячей и сделал 5 результативных передач. Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 37 очков в 18 турах.
- 31 декабря 2019
-
12:00
-
11:57
-
11:39
-
11:28
-
11:14
-
11:05
-
11:00
-
10:42
-
10:42
-
10:27
-
10:21
-
10:08
-
10:02
-
09:46
-
09:45
-
09:19
-
09:19
-
09:00
-
07:58
-
07:53
-
06:58
-
04:50
-
04:10
-
03:24
-
03:05
-
02:53
-
01:54
-
00:59
-
00:49
-
00:43
-
00:27
-
00:17
- 30 декабря 2019
-
23:56
-
23:37
-
23:32