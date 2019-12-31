Пиоли: Ибрагимович сказал мне: «Мистер, не беспокойтесь, я в порядке»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о переходе Златана Ибрагимовича в итальянский клуб.

«Ибра — воин и лидер. Он — харизматичный игрок, у которого есть большое чувство ответственности и огромное желание победить. Он знает, как настроить своих товарищей по команде, он знает, как правильно расположиться в штрафной площади. Златан будет ориентиром в нашей атаке.



Я разговаривал с ним по телефону, он очень взволнован, и он не может дождаться, чтобы тренироваться с нами. Я тоже с нетерпением жду, когда начну тренировать его. Что он мне сказал? Я приветствовал его, он спросил об условиях команды, наших предстоящих тренировках. Он сказал мне: «Мистер, не волнуйтесь, я в порядке», — приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

Последним клубом 38-летнего Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси». В MLS в минувшем сезоне форвард забил 31 мяч в 31 матче. За «Милан» шведский нападающий выступал с 2010 по 2012 год.