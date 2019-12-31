«Милан» автоматически продлит контракт с Ибрагимовичем, если он сыграет в половине матчей
Стали известные некоторые подробности контракта шведского форварда Златана Ибрагимовича с «Миланом», в который он перешёл на правах свободного агента. Итальянский клуб автоматически продлит контракт с нападающим, если он примет участие в 50% матчей до конца текущего сезона, утверждает журналист Альфредо Педулья.
Ибрагимович получит € 3,5 млн за выступление во второй части текущего сезона. Также в контракте прописан бонус в размере € 0,5 за попадание клуба в еврокубки.
Если «Милан» продлит контракт с Ибрагимовичем, то в следующем сезоне его зарплата составит € 6 млн.
Последним клубом 38-летнего Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси». В MLS в минувшем сезоне форвард забил 31 мяч в 31 матче. За «Милан» он выступал с 2010 по 2012 годы.
«Милан» презентует Ибрагимовича 3 января
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