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«Бенфика» объявила о договорённости с «Боруссией» Д по трансферу Вайгля

«Бенфика» объявила о договорённости с «Боруссией» Д по трансферу Вайгля
Футбол / Германия 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль в ближайшее время станет футболистом «Бенфики». Как сообщает официальный сайт португальского клуба, сумма трансфера составит € 20 млн. Сторонам осталось лишь утвердить детали, касающиеся личного контракта немецкого полузащитника.

В «Боруссию» Вайгль перебрался в 2015 году. Его предыдущим клубом был «Мюнхен 1860». В текущем сезоне 24-летний немец провёл 13 матчей в Бундеслиге. В его активе один забитый гол. На его счету также четыре матча в Лиге чемпионов и две встречи, проведённые в Кубке Германии.

Кроме того, на счету Вайгля пять матчей в составе сборной Германии, с которой он стал бронзовым призёром чемпионата Европы — 2016. На самом турнире футболист, впрочем, не провёл ни одного матча.

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