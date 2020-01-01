Мэддисон пушечным ударом отправил мяч в девятку ворот «Ньюкасла». Видео

В эти минуты в Ньюкасле проходит очередной матч 21-го тура английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» принимает «Лестер» на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Пока матч проходит под диктовку гостей. В первом тайме «лисы» забили в ворота соперника два мяча, особенно красивым получился второй гол «Лестера». На 39-й минуте полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон получил мяч после паса Айосе Переса. Мэддисон сделал несколько шагов, оказавшись на линии штрафной соперника, и мощно пробил. Мяч попал в девятку ворот «Ньюкасла» без каких-либо шансов на спасение для голкипера Мартина Дубравки.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

За три минуты до этого забитым мячом отметился и сам Перес, который воспользовался ошибкой соперника.

«Лестер» после 20 туров занимает второе место, набрав 42 очка. «Ньюкасл» находится на 11-м месте с 25 баллами.