Ришарлисон забил в ворота «Манчестер Сити» после грубой ошибки вратаря

В эти минуты в Манчестере проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» принимает «Эвертон».
В составе хозяев дубль оформил форвард Габриэл Жезус, который отличился на 51-й и 57-й минутах. В обоих случаях голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд дотягивался до мяча, но свою команду спасти не смог.
На 71-й минуте один мяч «Эвертон» отыграл. Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво сделал неудачную передачу, Ришарлисон перехватил мяч, а затем замкнул прострел Тео Уолкотта, забив в пустые ворота с нескольких метров.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. «Эвертон» располагается на 10-м месте (25). По ходу сезона «Эвертон» сменил главного тренера, Марку Силва был отправлен в отставку, а его место занял Карло Анчелотти.
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