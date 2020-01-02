«Ливерпуль» интересуется двумя игроками «Норвича»

«Ливерпуль» обратил внимание на двух футболистов «Норвич Сити», сообщает Liverpool Echo со ссылкой на The Athletic.



По информации источника, в сферу интересов мерсисайдцев попали защитник Джамаль Льюис и полузащитник Эмилиано Буэндия.



Отмечается, что в Льюисе красные видят идеального кандидата на роль сменщика Эндрю Робертсона. При этом главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не намерен спешить с приобретением игроков и планирует подождать до летнего трансферного окна.



В нынешнем сезоне 21-летний Льюис принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги, в которых получил 2 жёлтые карточки. В свою очередь 23-летний Буэндия провёл 21 встречу и отметился 7 результативными передачами, а также получил 2 «горчичника».



«Норвич» после 21 тура занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» располагается на первой строчке.



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