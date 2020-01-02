«Ливерпуль» интересуется двумя игроками «Норвича»

«Ливерпуль» обратил внимание на двух футболистов «Норвич Сити», сообщает Liverpool Echo со ссылкой на The Athletic.
По информации источника, в сферу интересов мерсисайдцев попали защитник Джамаль Льюис и полузащитник Эмилиано Буэндия.
Отмечается, что в Льюисе красные видят идеального кандидата на роль сменщика Эндрю Робертсона. При этом главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не намерен спешить с приобретением игроков и планирует подождать до летнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне 21-летний Льюис принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги, в которых получил 2 жёлтые карточки. В свою очередь 23-летний Буэндия провёл 21 встречу и отметился 7 результативными передачами, а также получил 2 «горчичника».
«Норвич» после 21 тура занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» располагается на первой строчке.
- 2 января 2020
-
17:16
-
16:55
-
16:50
-
16:34
-
15:54
-
15:44
-
15:21
-
14:32
-
13:58
-
13:29
-
12:53
-
12:25
-
12:05
-
11:39
-
11:00
-
10:34
-
10:15
-
09:54
-
09:23
-
09:08
-
08:45
-
08:21
-
08:00
-
07:39
-
07:23
-
06:39
-
00:57
- 1 января 2020
-
23:56
-
23:25
-
23:21
-
23:12
-
23:04
-
22:41
-
22:31
-
22:26