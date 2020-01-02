«Кристал Пэлас» заинтересовался Азмуном
Форвард «Зенита» Сердар Азмун вошёл в сферу интересов «Кристал Пэлас», утверждает Transfermarkt в своём италоязычном «твиттере».
Согласно информации источника, также заинтересованность в подписании 25-летнего нападающего сине-бело-голубых проявляет римский «Лацио».
Напомним, Азмун перешёл в «Зенит» в феврале прошлого года из «Рубина». Трансфер иранца обошёлся «Зениту» в € 12 млн. В текущем сезоне на клубом уровне форвард принял участие в 26 матчах. На его счету 11 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 18 млн. Ранее Азмун также выступал за «Ростов».
Азмун попал в топ-100 игроков года по версии Marca
Читайте также
- 2 января 2020
-
21:50
-
21:35
-
21:20
-
21:00
-
20:49
-
20:34
-
20:13
-
19:51
-
19:28
-
19:01
-
18:27
-
17:58
-
17:37
-
17:16
-
16:55
-
16:50
-
16:34
-
15:54
-
15:44
-
15:21
-
14:32
-
13:58
-
13:29
-
12:53
-
12:25
-
12:05
-
11:39
-
11:00
-
10:34
-
10:15
-
09:54
-
09:23
-
09:08
-
08:45
-
08:21
Партнерский контент