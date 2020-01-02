«Кристал Пэлас» заинтересовался Азмуном

Форвард «Зенита» Сердар Азмун вошёл в сферу интересов «Кристал Пэлас», утверждает Transfermarkt в своём италоязычном «твиттере».

Согласно информации источника, также заинтересованность в подписании 25-летнего нападающего сине-бело-голубых проявляет римский «Лацио».

Напомним, Азмун перешёл в «Зенит» в феврале прошлого года из «Рубина». Трансфер иранца обошёлся «Зениту» в € 12 млн. В текущем сезоне на клубом уровне форвард принял участие в 26 матчах. На его счету 11 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 18 млн. Ранее Азмун также выступал за «Ростов».