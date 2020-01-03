Клопп — о беспроигрышной серии «Ливерпуля»: наш Новый год начнётся в конце мая

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал беспроигрышную серию команды продолжительностью в год после победы над «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Это говорит о многом в положительном ключе для нас. Это особенно и уникально. Но сейчас мы не думаем о том, что уже год не проигрываем. Наш новый год начнётся в конце мая. Поэтому для нас дистанция измеряется в сезонах, а не в годах», — приводит слова Клоппа ВВС.

«Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 20 матчах красные одержали 19 побед и 1 раз сыграли вничью, набрав 58 очков из 60 возможных. Следующий матч подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Эвертоном» в рамках Кубка Англии. Встреча состоится 5 января на стадионе «Энфилд».