Клопп — о беспроигрышной серии «Ливерпуля»: наш Новый год начнётся в конце мая
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал беспроигрышную серию команды продолжительностью в год после победы над «Шеффилд Юнайтед» (2:0).
«Это говорит о многом в положительном ключе для нас. Это особенно и уникально. Но сейчас мы не думаем о том, что уже год не проигрываем. Наш новый год начнётся в конце мая. Поэтому для нас дистанция измеряется в сезонах, а не в годах», — приводит слова Клоппа ВВС.
«Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 20 матчах красные одержали 19 побед и 1 раз сыграли вничью, набрав 58 очков из 60 возможных. Следующий матч подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Эвертоном» в рамках Кубка Англии. Встреча состоится 5 января на стадионе «Энфилд».
«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
Читайте также
- 3 января 2020
-
10:10
-
09:39
-
09:17
-
08:00
-
00:48
-
00:31
-
00:10
- 2 января 2020
-
23:46
-
23:36
-
23:15
-
22:55
-
22:40
-
22:28
-
21:50
-
21:35
-
21:20
-
21:00
-
20:49
-
20:34
-
20:13
-
19:51
-
19:28
-
19:01
-
18:27
-
17:58
-
17:37
-
17:16
-
16:55
-
16:50
-
16:34
-
15:54
-
15:44
-
15:21
-
14:32
-
13:58
Партнерский контент