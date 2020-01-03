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«Бенфика» готов предложить Фернандеша клубам АПЛ. Игроком интересуется «МЮ»

«Бенфика» готов предложить Фернандеша клубам АПЛ. Игроком интересуется «МЮ»
Футбол / Англия 0

«Бенфика» готова выслушать предложения по полузащитнику команды Жедсону Фернандешу в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, португальский клуб намерен отдать в аренду игрока на 18 месяцев с опцией возможного выкупа игрока. Представители игрока уже были в Англии и предлагали услуги своего клиента четырём клубам Премьер-лиги. Сумма отступных хавбека составляет € 110 млн, но в «Бенфике» понимают, что они не получат такие деньги за футболиста. Ранее появилась информация, что в Фернандеше заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Жедсон Фернандеш принял участие в шести матчах за «Бенфику» в чемпионате Португалии в этом сезоне и не отметился результативными действиями. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера в активе 31 очко в 21 туре.

«Манчестер Юнайтед» может купить хавбека «Бенфики» Фернандеша
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