«Бенфика» готов предложить Фернандеша клубам АПЛ. Игроком интересуется «МЮ»

«Бенфика» готова выслушать предложения по полузащитнику команды Жедсону Фернандешу в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.
Как сообщает источник, португальский клуб намерен отдать в аренду игрока на 18 месяцев с опцией возможного выкупа игрока. Представители игрока уже были в Англии и предлагали услуги своего клиента четырём клубам Премьер-лиги. Сумма отступных хавбека составляет € 110 млн, но в «Бенфике» понимают, что они не получат такие деньги за футболиста. Ранее появилась информация, что в Фернандеше заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Жедсон Фернандеш принял участие в шести матчах за «Бенфику» в чемпионате Португалии в этом сезоне и не отметился результативными действиями. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера в активе 31 очко в 21 туре.
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