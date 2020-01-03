Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА нацелился на полузащитника загребского «Динамо»

ЦСКА нацелился на полузащитника загребского «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

В ЦСКА в скором времени может пополниться очередным хорватским футболистом, сообщает Tportal.hr.

По информации источника, трансферной целью «армейцев» стал полузащитник загребского «Динамо» Ловро Майер. Однако в настоящее время клубы не могут договориться об условиях сделки. ЦСКА готов взять 21-летнего хавбека в аренду и затем выкупить его контракт, в то время как динамовцев такой вариант не устраивает.

Также в «Динамо» не горят желанием торопиться с решением по Майеру, поскольку считают, что в случае продажи Даниэля Ольмо в один из европейских топ-клубов Ловро сможет занять его место и с получением игровой практики повысить свою стоимость.

В нынешнем сезоне Майер принял участие в 11 матчах чемпионата Хорватии, в которых не отметился результативными действиями, получив 2 жёлтые карточки.

Влашич стал автором лучшего гола сборной Хорватии в 2019 году
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020