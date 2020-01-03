ЦСКА нацелился на полузащитника загребского «Динамо»

В ЦСКА в скором времени может пополниться очередным хорватским футболистом, сообщает Tportal.hr.
По информации источника, трансферной целью «армейцев» стал полузащитник загребского «Динамо» Ловро Майер. Однако в настоящее время клубы не могут договориться об условиях сделки. ЦСКА готов взять 21-летнего хавбека в аренду и затем выкупить его контракт, в то время как динамовцев такой вариант не устраивает.
Также в «Динамо» не горят желанием торопиться с решением по Майеру, поскольку считают, что в случае продажи Даниэля Ольмо в один из европейских топ-клубов Ловро сможет занять его место и с получением игровой практики повысить свою стоимость.
В нынешнем сезоне Майер принял участие в 11 матчах чемпионата Хорватии, в которых не отметился результативными действиями, получив 2 жёлтые карточки.
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