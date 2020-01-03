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«Опять привели поспать». Карпин опубликовал фото с женой во время похода в кино

«Опять привели поспать». Карпин опубликовал фото с женой во время похода в кино
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал фото, на котором он запечатлён со своей женой Дарьей во время посещения кинотеатра.

«Опять привели поспать часа на два. Какой фильм на этот раз? Чё думаете?» — прокомментировал Карпин фото.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Валерия Карпина.

Карпин и Дарья вступили в брак в июне 2017 года. В сентябре 2018-го у них родилась дочь Даша. В данный момент пара ждёт ещё одного ребёнка.

Карпин ранее был женат дважды. От предыдущих браков у него две дочери, ещё одна девочка была рождена вне брака.

50-летний специалист возглавляет «Ростов» с 2017 года. После 19 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги команда, набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице, опережая ЦСКА и «Локомотив» по дополнительным показателям. Выше ростовчан располагаются только «Зенит» (45) и «Краснодар» (35).

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