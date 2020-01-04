15-летний бразилец побил рекорд Неймара

Форвард «Освальдо» Пабло Хуан побил рекорд нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, став самым молодым игроком, принявшим участие в матче юниорского Кубка Сан-Паулу. Об этом сообщает Globo Esporte.
Хуан принял участие в матче с «Понте Прета», который состоялся в пятницу, 3 января. На момент выхода на поле нападающему исполнилось 15 лет 3 месяца и 24 дня. Таким образом, он побил рекорд Неймара, который в 2008 году, будучи игроком «Сантоса», сыграл в матче юниорского Кубка Сан-Паулу, когда ему было 15 лет и 11 месяцев.
«Сыграть в юниорском Кубке Сан-Паулу всегда было моей мечтой, так как это великий турнир, за которым следят топ-клубы», — прокомментировал свой рекорд Хуан.
Отметим, матч между «Освальдо» и «Понте Прета» завершился поражением команды Хуана с разгромным счётом 1:5.
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