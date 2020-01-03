Алисон признан лучшим бразильским игроком в Европе в 2019 году. Неймар — 5-й

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер стал обладателем приза Samba Gold, который вручается по итогам года лучшему футболисту из Бразилии, выступающему в Европе.
Как сообщается на официальном сайте премии, игрок мерсисайдцев набрал 35,54% голосов и стал первым голкипером, которому досталась эта награда. Второе место в голосовании занял одноклубник Алисона – нападающий Роберто Фирмино (23,48%). Замкнул тройку защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва (10,46%).
В пятёрку лучших также вошли ещё по одному футболисту «Ливерпуля» и «ПСЖ» – полузащитник красных Фабиньо (8,03%) и форвард парижан Неймар (7,57%).
Отмечается, что Алисон стал победителем в голосовании среди журналистов и бывших игроков, в то время как в интернете больше всего голосов набрал Силва.
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