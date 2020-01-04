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Гол Зинченко помог «Манчестер Сити» обыграть «Порт Вейл» и выйти в 1/16 Кубка Англии

Гол Зинченко помог «Манчестер Сити» обыграть «Порт Вейл» и выйти в 1/16 Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» принимал клуб четвёртого по значимости дивизиона страны «Порт Вейл». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Уже на 19-й минуте матча счёт был открыт — отличился украинский легионер хозяев Александр Зинченко. Гости сравняли счёт на 35-й минуте матча, однако к перерыву всё же проигрывали — отличился Серхио Агуэро.

Во втором тайме забивал только «Манчестер Сити» — на 58-й минуте отличился Тейлор Харвуд-Беллис, а на 76-й гол забил Филип Фоден.

Стоит отметить, что гол Зинченко стал для него вторым в футболке «Манчестер Сити». Впервые он отличился практически ровно год назад — 9 января 2019 года он забил в матче Кубка лиги с «Бёртоном».

Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 20:31 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 1
Порт Вейл
Барслем
1:0 Зинченко – 20'   1:1 Поуп – 35'   2:1 Агуэро – 42'   3:1 Харвуд-Беллис – 58'   4:1 Фоден – 76'
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