Гол Зинченко помог «Манчестер Сити» обыграть «Порт Вейл» и выйти в 1/16 Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» принимал клуб четвёртого по значимости дивизиона страны «Порт Вейл». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



Уже на 19-й минуте матча счёт был открыт — отличился украинский легионер хозяев Александр Зинченко. Гости сравняли счёт на 35-й минуте матча, однако к перерыву всё же проигрывали — отличился Серхио Агуэро.



Во втором тайме забивал только «Манчестер Сити» — на 58-й минуте отличился Тейлор Харвуд-Беллис, а на 76-й гол забил Филип Фоден.



Стоит отметить, что гол Зинченко стал для него вторым в футболке «Манчестер Сити». Впервые он отличился практически ровно год назад — 9 января 2019 года он забил в матче Кубка лиги с «Бёртоном».