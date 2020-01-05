«Тулуза» уволила главного тренера после 10 поражений подряд

«Тулуза» на официальном сайте объявила об уходе Антуана Комбуаре с поста главного тренера клуба. Тренировочным процессом временно будет руководить технический директор учебного центра клуба Денис Занко. В ближайшее время будет названо имя нового главного тренера.



Комбуаре возглавил «Тулузу» в октябре 2019 года. Контракт специалиста был рассчитан до июня 2021 года. Накануне «Тулуза» проиграла любительскому клубу «Сен-Приве Сен-Илер» и вылетела из Кубка Франции. Это поражение стало для клуба десятым подряд.



«Тулуза» набрала 12 очков в 19 матчах и занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», на счету которого 45 очков, набранных в 18 матчах.