Кавани, скорее всего, перейдёт в «Атлетико» только следующим летом
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани, с высокой долей вероятности, не перейдёт в мадридский «Атлетико» этой зимой. Наиболее вероятно, что 32-летний уругваец станет игроком «матрасников» только следующим летом, когда у него закончится контракт с парижанами, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Трансфер в январе осложняется тем, что «ПСЖ» будет трудно найти замену Кавани на вторую половину сезона. Кроме того, «Атлетико» необходимо кого-то продать до перехода форварда, чтобы разгрузить платёжную ведомость.
По информации издания, Эдинсон уже согласовал с «Атлетико» условия личного контракта, расчитанного на два года.
В нынешней кампании Кавани забил 3 мяча в 11 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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Скоро не станет и её.
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