«Лацио» вырвал победу в матче с «Брешией», забив на 91-й минуте

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Брешия» принимала римский «Лацио». Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Брешии» Марио Балотелли, отличившийся на 18-й минуте после передачи защитника Стефано Сабелли. В конце первого тайма с поля был удалён защитник хозяев Андреа Кистана. Спустя три минуты форвард «Лацио» Чиро Иммобиле сравнял счёт, реализовав пенальти. Победный мяч забил Иммобиле на 91-й минуте с паса нападающего Фелипе Кайседо.

Победная серия «Лацио» в чемпионате Италии достигла девяти матчей. «Брешия» не выигрывает в Серии А уже в течение трёх встреч.

«Лацио» занимает третье место в турнирной таблице итальянского первенства. В активе римской команды 39 очков. «Брешия» (14) — на 18-м месте.