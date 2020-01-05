Клопп оценил дебют Минамино за «Ливерпуль»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал дебютную игру за команду японского полузащитника Такуми Минамино. 24-летний хавбек вышел в основном составе красных в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Эвертоном» и провёл на поле 70 минут.
«Это была его первая игра в команде, которую он не знает. Он провёл только две тренировки с командой, но уже показал понимание игры, футбольные навыки и своё отношение. Выдающийся», — приводит слова Клоппа Metro.
Матч между «Ливерпулем» и «Эвертоном» завершился со счётом 1:0 в пользу команды Клоппа. Автором единственного гола во встрече стал 18-летний полузащитник красных Кертис Джонс.
Напомним, «Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино из «Ред Булл Зальцбург» в декабре.
Клопп: великолепная игра и великолепный гол скаузера — что может быть лучше?
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