Тарасов поздравил хоккейную сборную России с победой. Он смотрел старый матч

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал в сторис своего «инстаграма» сообщение, в котором поздравил молодёжную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.

«Пацаны красавцы. С победой», — написал Тарасов.

Отметим, что в финале чемпионата мира по хоккею молодёжная сборная России проиграла сверстникам из Канады со счётом 3:4. По ходу встречи российская команда вела в счёте 3:1. Решающую шайбу канадцы забили за 4 минуты до конца третьего периода.

Параллельно с матчем, который проходил в Чехии, телеканал «Матч ТВ» транслировал финальный матч молодёжного первенства мира 2011 года между российскими хоккеистами и канадскими. Тогда сборная России выиграла со счётом 5:3, проигрывая после второго периода со счётом 0:3.