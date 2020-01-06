Смертин: Абрамович несколько лет назад интересовался Головиным и Смоловым

Бывший полузащитник «Челси» и сборной России Алексей Смертин рассказал, что нынешний владелец «аристократов» российский миллиардер Роман Абрамович интересовался некоторыми российскими игроками.
«Абрамович первым делом начал расспрашивать про Россию, про российских футболистов. Там и Головин был, и Смолов. Но это было несколько лет назад. Я поделился своей точкой зрения, потому что слежу все-таки за российским чемпионатом», — приводит слова Смертина Forbes.
Напомним, в турнирной таблице английской Премьер-лиги «Челси» располагается на четвёртом месте. В 21 матче лондонский клуб набрал 36 очков. В девяти последних поединках лондонцы одержали лишь три победы.
В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Челси» примет «Бёрнли». Встреча состоится 11 января. Начало – 18:00 мск.
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