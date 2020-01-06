Защитник «Уотфорда» подарил майку женщине, в которую он попал мячом

Итальянский защитник «Уотфорда» Адам Масина подарил майку женщине, в которую он попал мячом во время разминки перед началом матча Кубка Англии с «Транмир Роверс» (3:3).

После окончания встречи футболист подошёл к пострадавшей и подарил ей майку.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Уотфорда».

Масина является воспитанником «Болоньи». В «Уотфорд» он перешёл летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги (пять — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил две жёлтые карточки. Также он провёл по одному матчу в Кубке Англии и Кубке Лиги. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2023 года.