Защитник «Уотфорда» подарил майку женщине, в которую он попал мячом
Итальянский защитник «Уотфорда» Адам Масина подарил майку женщине, в которую он попал мячом во время разминки перед началом матча Кубка Англии с «Транмир Роверс» (3:3).
После окончания встречи футболист подошёл к пострадавшей и подарил ей майку.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Уотфорда».
Масина является воспитанником «Болоньи». В «Уотфорд» он перешёл летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги (пять — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил две жёлтые карточки. Также он провёл по одному матчу в Кубке Англии и Кубке Лиги. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2023 года.
Читайте также
- 6 января 2020
-
19:29
-
19:29
-
18:56
-
18:52
-
18:36
-
18:35
-
18:15
-
18:10
-
17:54
-
17:52
-
17:40
-
17:37
-
17:18
-
17:16
-
17:06
-
17:01
-
16:54
-
16:19
-
16:16
-
16:02
-
15:52
-
15:45
-
15:31
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:31
-
14:09
-
14:02
-
14:00
-
13:24
-
13:11
-
12:55
-
12:47
-
12:40
Партнерский контент