«Милан» не сумел обыграть «Сампдорию» в матче Серии А, Ибрагимович вышел на замену

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 0:0.
На 55-й минуте нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек покинул поле. Вместо него вышел шведский форвард Златан Ибрагимович, накануне вернувшийся в команду. Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.
«Милан» набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (16) — на 16-м месте. Лидером соревнований в настоящий момент является туринский «Ювентус», набравший 45 очков в 18 матчах.
В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Кальяри», а «Сампдория» примет «Брешию».
- 6 января 2020
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