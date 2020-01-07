Ляказетт: Артета был недоволен и сильно кричал в перерыве матча с «Лидсом»

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт признался, что главный тренер команды Микель Артета накричал на игроков в перерыве домашнего матча 1/32 финала Кубка Англии с «Лидс Юнайтед» (1:0).

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

«Что сказал Артета в перерыве? Он сильно кричал. Был недоволен, потому что мы знали, что «Лидс» будет играть именно так, но команда не проявила должного уважения к тому, что тренер нам сказал», — приводит слова Ляказетта ВВС.

В 1/16 финала «Арсенал» встретится с «Борнмутом». Матч состоится в период с 24 по 27 января.

«Арсенал», набрав 27 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед», набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа.