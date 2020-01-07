Модрич может перейти в «Ди-Си Юнайтед»
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в MLS, сообщает The Athletic.
Контракт обладателя «Золотого мяча» со «сливочными» истекает летом этого года, и в его услугах серьёзно заинтересован «Ди-Си Юнайтед», желающий заполучить в состав звезду футбола после ухода нападающего Уэйна Руни. Американский клуб уже связывался с представителями хорвата, и утверждается, что сам Лука положительно смотрит на возможный переезд в новую для него страну. При этом хавбек намерен продолжать получать солидный оклад.
По словам издания, не исключено, что «Реал» захочет продлить соглашение с Модричем, учитывая его форму в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что 34-летним футболистом интересуется миланский «Интер».
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