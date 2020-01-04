Зидан похвалил Куртуа и Модрича после разгромной победы над «Хетафе»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Хетафе» (3:0).



«Куртуа спас команду трижды только лишь в первом тайме — отличное выступление. Тибо — важный игрок команды, что он и показывает на протяжении длительного времени.



Модрич? Он тоже очень важен для нас. Лука всегда остаётся Лукой и сегодня на его счету отличный матч. Рад его голу и такому забегу на 90-й минуте встречи.



Мы отлично проявили себя сегодня с точки зрения команды, учитывая то, как тяжело играть на этом стадионе.



В начале игры нам было тяжело подолгу разыгрывать мяч, поэтому мы действовали более прямолинейно. В целом в первом тайме нам было сложно», — цитирует Зидана журналист Дермот Корриган в своём «твиттере».

«Реал» впервые с 2017 года не проигрывает в Ла Лиге в течение 10 матчей