Краневиттер близок к переходу в клуб Бекхэма

Полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в клубе «Интер Майами», создателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, сообщает аргентинский журналист Мати Мендиа на странице в «Твиттере».



По информации источника, Краневиттер близок к тому, чтобы подписать контракт с клубом, который дебютирует в MLS в сезоне 2020 года. Напомним, клуб из Флориды проведёт первый матч регулярного чемпионата MLS на домашнем стадионе 14 марта 2020 года.



Краневиттер перешёл в петербургский «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 4 матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Краневиттера с петербургским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Клуб Бекхэма «Интер Майами» объявил имя главного тренера