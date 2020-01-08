«Интер» начал переговоры по трансферу Янга

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Как информирует источник, итальянский клуб готов предложить Янгу контракт до 2021 года. Главный тренер «Интера» Антонио Конте лично хочет видеть англичанина в своём составе. Контракт футболиста с манкунианцами заканчивается уже летом, и он вправе вступать в переговоры с другими клубами. Сам 34-летний защитник также готов принять предложение миланской команды. Эшли Янг может стать уже третьим игроком, перешедшим из стана «красных дьяволов» в «Интер». Ранее летом в команду пришли Ромелу Лукаку и Алексис Санчес на правах годичной аренды.
Эшли Янг принял участие в 12 матчах английского чемпионата в этом сезоне и не отметился результативными действиями.
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