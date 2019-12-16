Источник: Янг покинет «Манчестер Юнайтед» в конце сезона

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может покинуть манкунианский клуб по окончании этого сезона. Об этом сообщает ESPN.
Руководство английской команды не намерено продлевать контракт с Янгом, чьё соглашение с клубом истекает летом 2020 года. Англичанин не планирует заканчивать карьеру, так как к защитнику есть интерес со стороны ряда клубов Премьер-лиги. Также 35-летний игрок не исключает, что будет играть за рубежом. С 1 января он может контактировать с другими клубами.
Эшли Янг принял участие в более чем 250 матчах за «Манчестер Юнайтед» с момента перехода в клуб из «Астон Виллы» летом 2011 года. Английский игрок забил 19 голов и сделал 43 результативные передачи. В этом сезоне 35-летний защитник сыграл всего 11 матчей за клуб во всех соревнованиях.
- 16 декабря 2019
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