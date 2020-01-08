«Урал» заинтересовался Жамалетдиновым. Игрок проведёт с командой первый зимний сбор

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов может продолжить карьеру в «Урале», сообщает Glos Wielkopolski.
Согласно информации источника, екатеринбургский клуб заинтересован в аренде 22-летнего нападающего. Решение о возможном переходе футболиста в «Урале» примут после первого зимнего сбора команды, с которой в это время будет работать форвард. «Лех», за который нападающий выступает на правах аренды, уже дал разрешение, чтобы тот отбыл в распоряжение команды Дмитрия Парфёнова. Если он не подойдёт «Уралу», польский клуб будет готов вернуть игрока ЦСКА досрочно.
В текущем сезоне Жамалетдинов сыграл всего 2 матча за первую команду «Леха», результативными действиями не отметился. В общей сложности на поле он провёл 20 минут. В последний раз за «Лех» он играл 17 августа.
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