Агент Жамалетдинова прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока в ЦСКА

Александр Маньяков, агент нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, прокомментировал информацию о возможном возвращении 22-летнего игрока в ЦСКА, которому принадлежат права на него.



«У Жамалетдинова сейчас высокая конкуренция в «Лехе». Там играет сильный датчанин Гютькаер – у него солидный послужной список, везде забивал, где играл. Когда он был в Дании, я за ним приезжал, хотел привезти в Россию, но он поехал в Германию. Второй конкурент – поляк из молодёжной сборной. Так что линия нападения серьёзная.



Проблемы с адаптацией Тимура преувеличены. Тут скорее вопрос в том, что планка была высокая. В ЦСКА он был в обойме, ждали большего. С самого Жамалетдинова тоже нельзя снимать ответственность. Когда молодые игроки говорят, что хотят в Европу, они немного не понимают, что это реально другой мир. Если не говоришь на языке, то, пока не выучишь, будет сложно. Социум – главное для любого человека. Да и что бы ни говорили про Россию, у нас к молодым футболистам относятся трепетно, ветераны поддерживают. В Европе это не так. Ты легионер, приехал в команду, значит, выгрызай и давай результат.



Если говорить о будущем Тимура, то в том сезоне его тоже сначала не ставили в состав, но в конце сезона ему удалось забить несколько голов, и аренду продлили. Будем смотреть», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Польский журналист: Жамалетдинов может вернуться в ЦСКА, его трансфер провальный